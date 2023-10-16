17 октября находиться на улице будет некомфортно и опасно

16.10.2023 | 22:00

Во вторник, 17 октября, в Пензенской области ожидается неблагоприятная погода: дождь, мокрый снег и сильный ветер.

По данным регионального гидрометцентра, в ночь на вторник на улице похолодает до +6...+8 градусов. Днем теплее не станет: температура за окном останется такой же.

В ночь на среду, 18 октября, она опустится еще ниже - до 0...+2 градусов.

Что касается ветра, то он подует сначала с юга, потом - с запада. В областном ГУ МЧС сообщили, что порывы местами будут достигать 25-26 м/с. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

Погода в Пензенской области, как и по всей России, становится нервозной - так специалисты называют резкие перепады температур и увеличение числа опасных явлений. Возврата к норме уже не будет, число дней со шквалами за год продолжит расти.