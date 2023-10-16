В Пензенской области объявлено штормовое предупреждение

16.10.2023 | 18:21

Во вторник, 17 октября, в Пензе прогнозируется оранжевый уровень погодной опасности.

Шкала кода опасности состоит из четырех цветов: зеленого (погода неопасна, неблагоприятных природных явлений не ожидается), желтого (стихия потенциально опасна, ожидаются неблагоприятные явления: осадки, грозы, порывы ветра, высокие или низкие температуры), оранжевого (погода опасна, на большей части территории прогнозируются неблагоприятные явления, а местами - опасные: шквалы, ливни, грозы, град, жара, морозы, снегопады, метели; они могут негативно повлиять на социально-экономическую деятельность, возможны человеческие жертвы) и красного (погода очень опасна, в прогнозе - метеорологические явления экстремальной интенсивности, вероятны серьезный материальный ущерб и человеческие жертвы).

«Утром и днем 17 октября местами по Пензенской области ожидается очень сильный ветер - 25-26 м/с при порывах. Силы и средства экстренных служб приведены в повышенную готовность до особого распоряжения», - сообщил заместитель начальника центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Пензенской области Руслан Куликов.

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными, не ходить возле слабо укрепленных конструкций и оборванных электропроводов.

«Если вы попали в беду, незамедлительно звоните 101 или 112 с мобильного телефона», - добавил Руслан Куликов.

В ЦУРе подчеркнули, что подобные погодные условия были во время урагана в Никольске.