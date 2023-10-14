В Пензе работы в местах раскопок намерены проверять каждый час

14.10.2023 | 14:00

Ликвидация аварий на теплосетях идет слишком медленно. Об этом говорилось на заседании штаба по подготовке к зиме в администрации Пензы в пятницу, 13 октября.

Речь идет об участках, от которых зависит теплоснабжение социально значимых объектов.

В связи с недостаточной оперативностью ресурсников к делу подключились сотрудники районных администраций. Они должны взять на контроль места разрытий и ежечасно фиксировать ход работ и количество задействованных людей.

К вечеру последнего рабочего дня недели в областном центре тепло поступило в 2 719 многоквартирных домов, 99 учреждений здравоохранения, 119 детских садов, 83 школы и 11 учреждений дополнительного образования.

«Также теплоноситель подан в 19 объектов социального управления, 44 - управления культуры, 16 - городского комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике, 25 - регионального министерства образования, 17 - министерства спорта, 12 - министерства культуры, 5 - министерства труда и соцразвития», - уточнили в пресс-службе администрации Пензы.