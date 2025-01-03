В центре Пензы отключили воду на десятках улиц

В пятницу, 3 января, в центре Пензы с 7:40 отключили холодное водоснабжение. Это связано с устранением утечки на водоводе диаметром 300 мм на ул. Карла Маркса, 2.
Ограничение ХВС распространяется на улицы:
- Куйбышева;
- Чкалова;
- Лермонтова;
- Карла Маркса, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 24, 26, 28, 28Б, 30, 32;
- Володарского, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 12а, 15, 17, 22а, 23;
- Кирова;
- Белинского;
- Салтыкова-Щедрина;
- Замойского;
- Лебедевскую;
- Бурденко;
- Тельмана;
- Моршанскую;
- Пески;
- Урицкого;
- Либерсона;
- Красную;
- Ключевского;
- Московскую (часть);
- Максима Горького;
- Революционную;
- Славы;
- Куприна;
- Сборную;
- Ставского;
- Захарова;
- Космодемьянской;
- Плеханова;
- Гладкова;
- Суворова;
- Толстого;
- Боевая Гора;
- Ставского, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 29;
- Станиславского и проезды;
- Саратовскую;
- Захарова (часть);
- Пушкина (часть);
- Кураева (часть);
- Ново-Гражданскую;
- мкр. Райки (часть).
«На месте работает бригада специалистов и техника. Организован подвоз воды. Завершить ремонтные работы и восстановить подачу воды планируется до конца сегодняшнего дня», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.
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