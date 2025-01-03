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Общество

В центре Пензы отключили воду на десятках улиц

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В пятницу, 3 января, в центре Пензы с 7:40 отключили холодное водоснабжение. Это связано с устранением утечки на водоводе диаметром 300 мм на ул. Карла Маркса, 2.

Ограничение ХВС распространяется на улицы:

- Куйбышева;

- Чкалова;

- Лермонтова;

- Карла Маркса, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 24, 26, 28, 28Б, 30, 32;

- Володарского, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 11, 12а, 15, 17, 22а, 23;

- Кирова;

- Белинского;

- Салтыкова-Щедрина;

- Замойского;

- Лебедевскую;

- Бурденко;

- Тельмана;

- Моршанскую;

- Пески;

- Урицкого;

- Либерсона;

- Красную;

- Ключевского;

- Московскую (часть);

- Максима Горького;

- Революционную;

- Славы;

- Куприна;

- Сборную;

- Ставского;

- Захарова;

- Космодемьянской;

- Плеханова;

- Гладкова;

- Суворова;

- Толстого;

- Боевая Гора;

- Ставского, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 29;

- Станиславского и проезды;

- Саратовскую;

- Захарова (часть);

- Пушкина (часть);

- Кураева (часть);

- Ново-Гражданскую;

- мкр. Райки (часть).

«На месте работает бригада специалистов и техника. Организован подвоз воды. Завершить ремонтные работы и восстановить подачу воды планируется до конца сегодняшнего дня», - сообщили в ресурсоснабжающей организации.

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