Пензячка лишилась пенсии из-за отсутствия сведений, что она жива

14.10.2023 | 14:37

Пожилая пензячка вынуждена была обратиться в суд, чтобы восстановить свое право на пенсию.

Женщина - гражданка России. Она зарегистрирована и постоянно проживает в Пензе, где и вышла на пенсию по старости.

В 2020 году пензячка уехала погостить к дочери в Казахстан и надолго там задержалась из-за эпидемии коронавируса. Там она оформила регистрацию, однако пенсию или какие-либо другие пособия никто ей платить не стал.

С 1 марта 2021 года отделение Пенсионного фонда РФ по Пензенской области приостановило пожилой женщине выплату государственного пособия. В качестве аргумента сотрудники сослались на ее длительную отлучку и отсутствие документа, подтверждающего ее нахождение в живых.

Вернувшись в Пензу, пенсионерка обратилась в суд, который встал на ее сторону.

«Вынесено решение о возложении на пенсионный орган обязанности по восстановлению выплаты пенсии с момента ее прекращения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.