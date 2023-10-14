Пензячка лишилась пенсии из-за отсутствия сведений, что она жива

Пожилая пензячка вынуждена была обратиться в суд, чтобы восстановить свое право на пенсию.
Женщина - гражданка России. Она зарегистрирована и постоянно проживает в Пензе, где и вышла на пенсию по старости.
В 2020 году пензячка уехала погостить к дочери в Казахстан и надолго там задержалась из-за эпидемии коронавируса. Там она оформила регистрацию, однако пенсию или какие-либо другие пособия никто ей платить не стал.
С 1 марта 2021 года отделение Пенсионного фонда РФ по Пензенской области приостановило пожилой женщине выплату государственного пособия. В качестве аргумента сотрудники сослались на ее длительную отлучку и отсутствие документа, подтверждающего ее нахождение в живых.
Вернувшись в Пензу, пенсионерка обратилась в суд, который встал на ее сторону.
«Вынесено решение о возложении на пенсионный орган обязанности по восстановлению выплаты пенсии с момента ее прекращения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.
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