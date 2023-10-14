Сетевое издание|18+|Суббота|14 окт 2023|15:19
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензячка лишилась пенсии из-за отсутствия сведений, что она жива

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пожилая пензячка вынуждена была обратиться в суд, чтобы восстановить свое право на пенсию.

Женщина - гражданка России. Она зарегистрирована и постоянно проживает в Пензе, где и вышла на пенсию по старости.

В 2020 году пензячка уехала погостить к дочери в Казахстан и надолго там задержалась из-за эпидемии коронавируса. Там она оформила регистрацию, однако пенсию или какие-либо другие пособия никто ей платить не стал.

С 1 марта 2021 года отделение Пенсионного фонда РФ по Пензенской области приостановило пожилой женщине выплату государственного пособия. В качестве аргумента сотрудники сослались на ее длительную отлучку и отсутствие документа, подтверждающего ее нахождение в живых.

Вернувшись в Пензу, пенсионерка обратилась в суд, который встал на ее сторону.

«Вынесено решение о возложении на пенсионный орган обязанности по восстановлению выплаты пенсии с момента ее прекращения», - сообщила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте