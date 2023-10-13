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Общество

В Пензенской области за неделю диагностировали ОРВИ почти 4 000 раз

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С 2 по 8 октября в Пензенской области было зарегистрировано 3 834 случая ОРВИ (300,9 на 100 тысяч населения). По сравнению с прошлой неделей это на 3,6% больше. 11,5% пациентов - дети.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, большинство заболевших (2 431) живут в Пензе. В городе динамика среди детей ниже контрольного уровня, а вот у лиц старше 15 лет опередила уровень предыдущей недели на 17,5%.

Наиболее высокая заболеваемость зарегистрирована в Мокшанском (717), Башмаковском(652), Колышлейском (398,1), Сердобском (373,2), Нижнеломовском (367) и Лопатинском (311,3) районах, а также в Пензе (437,1).

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что на минувшей неделе в Пензенской области выявили 225 случаев COVID-19. Это на 21,6% больше, чем за предыдущий период (185 зараженных).

Случаи гриппа в течение недели не регистрировались.

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Источник — фото pixabay.com
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