Ресурсники обещают, что новые трубы в Пензе прослужат 20 лет

13.10.2023 | 16:12

Новые трубы, уложенные в 2023 году в рамках подготовки к отопительному сезону в Пензе, прослужат не менее 20 лет. Такое обещание в пятницу, 13 октября, дал главный инженер филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Вадим Опарин в ходе прямого эфира, организованного ЦУРом.

Он перечислил улицы, на участках которых проводились большие работы. Это Куйбышева, Пушкина и Московская.

«Перекладка новых труб позволяет эксплуатировать их не менее 20 лет при условии, что все технологии соблюдены при укладке. В нашем случае все работы выполняются по отдельному проекту, трубы применяются с высокоэффективной изоляцией, которая еще и позволяет снизить тепловые потери», - сообщил Вадим Опарин.

Для сохранности труб важна и правильная эксплуатация.

«Эксплуатация за нами, поэтому мы за нею следим и надеемся, что срок службы труб именно таким и будет - не менее 20 лет», - заключил главный инженер.

На улице Московской в Пензе переложили 1,2 километра трубы. Участок включен в работу еще месяц назад. «В настоящее время заканчивается благоустройство. Та плитка, которая была повреждена в процессе демонтажа, заменяется на новую, и, я думаю, через день-два мы эту работу закончим», - пообещал Вадим Опарин.