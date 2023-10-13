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Общество

Ремонт ул. Московской в Пензе вышел на финишную прямую

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В рамках подготовки в отопительному сезону в 2023 году на улице Московской переложили 1,2 километра трубы большого диаметра (700 мм) и отремонтировали 13 тепловых камер. Об этом сообщил главный инженер ресурсоснабжающей организации Вадим Опарин в ходе организованного ЦУРом прямого эфира в пятницу, 13 октября.

«Это центральная улица, поэтому сложности в укладке этой трубы были довольно большие. Трубу протаскивали под землей, чтобы как можно меньше повредить плитку», - пояснил он.

По словам Вадима Опарина, с задачей по тепломеханической части справились: этот участок трубопровода включен в работу еще месяц назад.

«В настоящее время заканчивается благоустройство. Та плитка, которая была повреждена в процессе демонтажа, заменяется на новую, и, я думаю, через день-два мы эту работу закончим», - пообещал он.

Ресурсник подчеркнул, что сейчас вся улица уже проходная. «Можно там свободно гулять, остались небольшие участки на, так скажем, прилегающей территории к этой улице», - добавил Вадим Опарин.

Ранее сообщалось, что полностью Московскую приведут в порядок к 15 октября.

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