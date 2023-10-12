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Общество

В Заречном вновь открывается сезонная ярмарка

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В субботу, 14 октября, в Заречном откроется сезон ярмарок выходного дня. Торговля будет организована на улице Озерской (участок от проспекта 30-летия Победы до Заречной, 24).

Торговые ряды станут работать с 8:00 до 15:00.

Участие в первой ярмарке примут около 250 производителей из 20 районов Пензенской области. Горожане смогут приобрести как продукты, так и непродовольственные товары.

«Ярмарка выходного дня будет проходить в Заречном по субботам до 6 апреля 2024 года», - сообщили в администрации закрытого города.

В прошлом году традиционная сезонная торговля в Заречном открылась 15 октября и завершилась 8 апреля 2023-го. В ярмарках выходного дня приняли участие более 200 торговцев из Пензы и 19 районов области.

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Источник — фото www.zarechny.zato.ru
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