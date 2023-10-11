Стартовали продажи в последнем доме ЖК «Новелла»

11.10.2023 | 16:44

Холдинг «Термодом» открыл продажи в последнем доме ЖК «Новелла». Он расположен на улице Шмидта в Заводском районе. В строении - 2 подъезда, 14 этажей, на первом - кафе и магазины.

Это кирпичный дом, рядом расположен благоустроенный Комсомольский парк. Двор приватный, зеленый, без машин, поблизости - центр добрососедства для жителей.

Квартиры продаются с предчистовой отделкой, чтобы ремонт был простым и удобным.

Планировки разработаны таким образом, чтобы было удобно жить всей семье. Гардеробные, кладовые, просторные кухни, светлые детские - для комфорта продумано все.

На старте продаж по традиции цены минимальные, а выбор квартир самый широкий.

Больше информации - по телефону 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Новелла» - ООО «СЗ «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Новэлла-3» и ООО «СЗ «Термодом-групп». Проектные декларации - на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.