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Общество

Стартовали продажи в последнем доме ЖК «Новелла»

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Холдинг «Термодом» открыл продажи в последнем доме ЖК «Новелла». Он расположен на улице Шмидта в Заводском районе. В строении - 2 подъезда, 14 этажей, на первом - кафе и магазины.

Это кирпичный дом, рядом расположен благоустроенный Комсомольский парк. Двор приватный, зеленый, без машин, поблизости - центр добрососедства для жителей.

Квартиры продаются с предчистовой отделкой, чтобы ремонт был простым и удобным.

Планировки разработаны таким образом, чтобы было удобно жить всей семье. Гардеробные, кладовые, просторные кухни, светлые детские - для комфорта продумано все.

На старте продаж по традиции цены минимальные, а выбор квартир самый широкий.

Больше информации - по телефону 28-28-20 (или *2820, звонок с мобильного бесплатный).

Застройщики ЖК «Новелла» - ООО «СЗ «Новэлла-1», «Новэлла-2», «Новэлла-3» и ООО «СЗ «Термодом-групп». Проектные декларации - на наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», сайт termodom-pnz.ru.

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