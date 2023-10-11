Банк «Кузнецкий» предлагает выгодные условия по эквайрингу

11.10.2023 | 11:33

Банк «Кузнецкий» запустил акцию для бизнеса «Эквайринг 1,1%». Новое предложение действует для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с расчетным счетом, открытым в любом банке на территории РФ.

Клиенты получают бесплатное подключение к сервису, бесплатную аренду POS-терминала, его обслуживание и техподдержку в режиме 24/7.

Предложение действительно по 31 декабря 2023 года.

«Мы стараемся создать удобные условия для развития регионального бизнеса, поддержка предпринимателей является одним из приоритетных направлений в нашей работе. Данное предложение позволит нашим клиентам получить дополнительный ресурс для расширения бизнеса, экономя при этом на расходах», - отметил заместитель председателя правления банка «Кузнецкий» Вадим Власов.

Более подробную информацию можно получить в любом офисе банка, на сайте www.kuzbank.ru, по телефону 8 (800) 100-64-10 (звонок бесплатный).

Банк «Кузнецкий» был основан 26 октября 1990 года. 17 сентября 2015 года преобразован в публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий». ПАО Банк «Кузнецкий» включено в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под номером 428. Лицензия на осуществление банковских операций ЦБ РФ № 609 от 12.11.2018.

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