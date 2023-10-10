Сердобчанке объяснили, почему проезд до Пензы резко подорожал

10.10.2023 | 08:13

Проезд в автобусе от Сердобска до Пензы подорожал на треть - с 300 до 400 рублей. Об этом рассказала жительница райцентра Марина М. на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

«Почему государство не контролирует перевозчиков? Ладно еще, в городском транспорте подняли проезд с 25 до 28 рублей с 1 октября, хотя ранее всегда повышение объявляли с 1 января. Но с автобусами до Пензы - это вообще обдираловка!» - возмутилась сердобчанка.

Ответ пришел из Министерства цифрового развития, транспорта и связи Пензенской области. В нем говорится, что маршрут № 621 «г. Пенза (АВ) - г. Сердобск (АВ)» работает по нерегулируемом тарифу, то есть не на бюджетные средства, а исключительно на деньги, полученные от пассажиров в качестве оплаты проезда.

«В связи с этим действующим законодательством перевозчику предоставлено право самостоятельного определения стоимости проезда, исходя из его затрат на эксплуатацию маршрута», - говорится в пояснении.

Сейчас существенно возросла стоимость топлива, запчастей и эксплуатационных материалов. По этой причине перевозчик, затраты которого увеличились, принял решение об увеличении стоимости проезда.