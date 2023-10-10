На ул. Калинина заменили 220 метров канализационного коллектора

10.10.2023 | 13:40

Специалисты «РКС-Пенза» и подрядной организации завершили работы по замене сетей водоотведения на улице Калинина, рядом с торговым центром «Рассвет».

Высокий износ коммуникаций на данном участке приводил к частым просадкам коллектора и технологическим отказам. Все это создавало угрозу подтопления подвальных помещений ТЦ и ближайших многоквартирных домов.

«Было принято решение сработать на упреждение и переложить аварийный участок. Оперативно заключили договор с подрядной организацией и за счет собственных средств в короткий срок выполнили работы», - рассказал главный управляющий директор «РКС-Пенза» Александр Наголюк.

Перекладку выполнили методом горизонтально-направленного бурения, что позволило избежать вскрытия проезжей части улицы Калинина - полиэтиленовую трубу диаметром 225 миллиметров «протащили» под дорогой.

«Замена коммуникаций была выполнена на трех участках: от торгового центра «Рассвет» до ул. Калинина, 113, затем от этого дома проложили трубу до перекрестка с проездом Лобачевского и далее по этой улице», - добавил Александр Наголюк.

После укладки труб специалисты «РКС-Пенза» установили новые колодцы, объединив в них все три участка, и выполнили переврезку абонентов в новую сеть водоотведения.