В Пензе не нашли мотоциклиста, сбившего женщину на ул. Калинина

09.10.2023 | 09:49

В Пензе до сих пор ищут мотоциклиста, который 5 октября сбил 48-летнюю женщину на улице Калинина.

Момент аварии, случившейся на нерегулируемом пешеходном переходе в районе остановки «Улица Чкалова» около 12:30, попал на камеру.

На кадрах видно, что женщина шла по зебре, не глядя ни налево, ни направо, и, когда практически добралась до конца дороги, путь ей преградил мотоциклист. Он проехал вплотную к ней, вероятно, повредив пешеходу правую ногу.

Пострадавшая упала на асфальт, а водитель двухколесного транспортного средства, не остановившись, скрылся с места ДТП.

Позже медики осмотрели женщину и отпустили, госпитализация ей не потребовалась.

Свидетелей происшествия просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-91-23, 59-90-02, 59-90-05 - или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.