На ул. Калинина женщину сбили на переходе, момент попал на видео

05.10.2023 | 16:42

Днем в четверг, 4 октября, на улице Калинина в Пензе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход. Момент аварии попал на камеру видеорегистратора, позже запись выложили в Сеть.

На кадрах видно женщину, пересекающую проезжую часть по нерегулируемому переходу в районе остановки «Улица Чкалова» в 12:27.

Машины по обе стороны от зебры встали, чтобы пропустить пешехода. Мотоциклист их примеру не последовал и продолжил движение.

Женщина шла по зебре, не глядя ни налево, ни направо, и, когда практически добралась до конца дороги, водитель двухколесного транспортного средства преградил путь - проехал мимо вплотную к ней, вероятно, повредив пешеходу правую ногу.

Пострадавшая упала на асфальт.

В УГИБДД УМВД России по Пензенской области уточнили: по предварительным данным, травмы получила женщина 1975 года рождения. Медики осмотрели ее на месте и отпустили, госпитализация не потребовалась. Водитель устанавливается.