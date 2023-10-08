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Общество

В перечень препаратов, отпускаемых по рецепту, добавят еще один пункт

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Жители Пензенской области, как и всей России, смогут получать от врачей рецепты на биологически активные добавки (БАД).

Соответствующий законопроект одобрен правительственной комиссией.

Сейчас медики могут только порекомендовать пациенту принимать БАД, рецепт выдается лишь на лекарственные средства.

«Законопроект направлен на совершенствование порядка обращения и применения гражданами биологически активных добавок», - сообщает ТАСС.

После принятия документа правительство сможет контролировать качество БАД и сырья для них, не допускать их бесконтрольного приема. Тем самым можно сохранить здоровье граждан, ведь зачастую они принимают добавки без консультации с врачом.

Кроме того, законопроект запретит рекламировать БАД организациям, занимающимся розничной торговлей или дистанционными продажами.

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