В Пензе закроют для движения часть улицы М. Горького

06.10.2023 | 14:30

В Пензе частично запретят проезд по улице Максима Горького. Там необходимо выполнить ремонт теплотрассы.

Транспорт не сможет проехать по двум полосам напротив дома № 37а - вдоль Фонтанной площади. Ограничение будет действовать с 8:00 7 октября до 6:00 10-го числа.

В пресс-службе администрации города автомобилистам посоветовали заранее ознакомиться со схемой организации движения и выбирать маршруты для поездок.

Остается закрытой и Ново-Терновская, соединяющая улицы Терновского (Пенза) и Соборную (Засечное). Там ремонтируют дорожное полотно и переустраивают теплотрассу.

Открыть дорогу для проезда намеревались в 23:00 6 октября, однако многие водители не уверены, что это произойдет.