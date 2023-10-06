В Пензе закроют для движения часть улицы М. Горького

В Пензе частично запретят проезд по улице Максима Горького. Там необходимо выполнить ремонт теплотрассы.
Транспорт не сможет проехать по двум полосам напротив дома № 37а - вдоль Фонтанной площади. Ограничение будет действовать с 8:00 7 октября до 6:00 10-го числа.
В пресс-службе администрации города автомобилистам посоветовали заранее ознакомиться со схемой организации движения и выбирать маршруты для поездок.
Остается закрытой и Ново-Терновская, соединяющая улицы Терновского (Пенза) и Соборную (Засечное). Там ремонтируют дорожное полотно и переустраивают теплотрассу.
Открыть дорогу для проезда намеревались в 23:00 6 октября, однако многие водители не уверены, что это произойдет.
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