Разбитые шумозащитные экраны в Терновке не планируют ремонтировать

08.05.2024 | 18:25

Жители улицы Терновского в 2024 году не дождутся замены разбитых шумозащитных экранов. В среду, 8 мая, факт констатировали в городском управлении ЖКХ.

Пензенцы неоднократно жаловались на состояние пролетов, особенно тех, что расположены вдоль проезжей части у домов № 145-173.

«Большая часть пришла в негодность (повреждены при ДТП, сгнили от времени, вылетело оргстекло). В связи с этим просим провести их ремонт и замену, так как в дождливую погоду, а также весной и осенью невозможно передвигаться по тротуару без риска быть обрызганным с головы до ног», - писали пензенцы в апреле.

Жалобы продолжили поступать и в мае.

«Сегодня проезжала мимо зеленого забора/ограждения по Терновского. Ржавчина уже сквозная. Стекла мутные и частично разбиты. Достаточно ли у вас финансов на содержание подобных элементов в городе? Кто был инициатором их установок? И какие сроки гарантии были согласованы?» - поинтересовалась подписчица телеграм-канала PenzaInform.

Представитель УЖКХ пояснил ей, что конструкции установлены более 10 лет назад, поэтому гарантийные сроки уже истекли. Главная функция экранов - снижение уровня транспортного шума, проникающего на территорию жилой застройки.

«МБУ «Пензавтодор» выполняет текущий ремонт, мойку и ликвидацию вандальных надписей. В текущем году выполнить замену шумозащитных экранов нет возможности. Такая возможность будет рассмотрена в следующем плановом периоде», - говорится в ответе.