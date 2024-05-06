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Общество

Фасад участковой больницы привел в ужас жительницу Пачелмы

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Фасад Пачелмской участковой больницы имени В. А. Баулина нуждается в срочном ремонте. Из стен выпадают кирпичи, угрожая здоровью посетителей.

Об этом в соцсети «ВКонтакте» рассказала жительница Пачелмского района.

Фасад участковой больницы привел в ужас жительницу Пачелмы

«Сайдинг обрушился, все обрушилось, все требует капитального ремонта. Отмостки все сдохли, крыльцо в ужасном состоянии. Рамы деревянные», - рассказала женщина.

Фасад участковой больницы привел в ужас жительницу Пачелмы

Свои слова она проиллюстрировала видео, запечатлев на камеру участки фасада, где обрушился сайдинг, а также выпали кирпичи. В объектив камеры попал и фундамент, деревянная облицовка которого местами сгнила.

Фасад участковой больницы привел в ужас жительницу Пачелмы

Также женщина сняла крыльцо запасного выхода. Оно огорожено, поскольку из стены на головы посетителям могут посыпаться кирпичи.

Фасад участковой больницы привел в ужас жительницу Пачелмы

«Вылезли и готовы к падению. Фасад в ужаснейшем состоянии», - констатировала сельчанка.

Фасад участковой больницы привел в ужас жительницу Пачелмы

В заключение она обратилась к министерству здравоохранения с просьбой обратить внимание на состояние больницы.

Фасад участковой больницы привел в ужас жительницу Пачелмы

Ту же тему подняла на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте» пользовательница Елена А. На ее обращение отреагировал представитель регионального минздрава.

Фасад участковой больницы привел в ужас жительницу Пачелмы

«Для того чтобы выполнить ремонт фасада Пачелмской участковой больницы им. В. А. Баулина, необходимо подготовить проектно-сметную документацию. Финансирование мероприятий, которые не вошли ни в какую программу, осуществляется по мере выделения средств из бюджета области, исходя из возможностей. Мы надеемся, что на разработку проектно-сметной документации для ремонта фасада больницы будут выделены финансовые средства в 2024-2025 гг.», - ответил он.

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Источник — видео группы «Черный список Пенза»
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