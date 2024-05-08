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Общество

Часть улицы Собинова в Пензе перекроют на 2 недели

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В Арбекове на две с лишним недели перекроют участок улицы Собинова. Об этом предупредила администрация Пензы.

Речь идет об отрезке в районе пересечения с проспектом Строителей. Он будет недоступен для водителей с 8:00 10 мая до 00:00 26-го.

Часть улицы Собинова в Пензе перекроют на 2 недели

Причина - капитальный ремонт участка тепломагистрали в этом месте.

«Рекомендуем автолюбителям заранее составить маршрут с учетом данных ограничений», - предупредили в пресс-службе мэрии.

После того как ресурсоснабжающая организация завершит работы и восстановит асфальтовое покрытие, движение будет восстановлено.

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Источник — фото № 2 администрации г. Пензы
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