Часть улицы Собинова в Пензе перекроют на 2 недели

08.05.2024 | 10:43

В Арбекове на две с лишним недели перекроют участок улицы Собинова. Об этом предупредила администрация Пензы.

Речь идет об отрезке в районе пересечения с проспектом Строителей. Он будет недоступен для водителей с 8:00 10 мая до 00:00 26-го.

Причина - капитальный ремонт участка тепломагистрали в этом месте.

«Рекомендуем автолюбителям заранее составить маршрут с учетом данных ограничений», - предупредили в пресс-службе мэрии.

После того как ресурсоснабжающая организация завершит работы и восстановит асфальтовое покрытие, движение будет восстановлено.