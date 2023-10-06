Водители опасаются, что улицу Ново-Терновскую не откроют в срок

06.10.2023 | 14:23

Автомобилисты опасаются, что улицу Ново-Терновскую, соединяющую Терновского (Пенза) и Соборную (Засечное), не откроют в обещанный срок - в 23:00 6 октября.

Сейчас водители, желающие попасть в областной центр со стороны Шемышейки, в районе ТРЦ «Ритэйл» натыкаются на знак «Тупик» и поворачивают налево, объезжая перекрытый участок по парковке торгового центра.

«Говорили, что откроют 6-го числа, а там, ну можно сказать, конь не валялся. Не думаю, что можно доделать все так быстро. Срок открытия улицы опять перенесут», - высказал мнение один из автомобилистов, прислав в редакцию видео с места, сделанное около 10:00.

Дорогу закрыли для проезда 28 сентября. В ту же ночь в районе примыкания к улице Терновского началось переустройство теплотрассы.

Изначально в минстрое заявили, что участок закрывается до 30 сентября, затем срок сдвинулся: путь пообещали открыть 6-го числа.

Как сообщалось ранее, длина ремонтируемого отрезка дороги - 1 километр, на нем будет 4 полосы движения (по 2 в каждом направлении). Предусмотрено обустройство подземных коммуникаций и ливневой канализации. Кроме того, появятся регулируемый переход и новый остановочный павильон в районе ЖК «Семейный». Пешеходные зоны приведут в порядок.