Погорельцы из Цыганского Поселка получат выплату и продукты

06.10.2023 | 15:06

Пензенцы, лишившиеся крыши над головой из-за пожара на 2-й Офицерской улице, получат материальную помощь.

Им выплатят по 10 000 рублей, снабдят продуктовыми наборами и, при необходимости, обувью и одеждой.

«Всех пострадавших готовы расселить в маневренный фонд», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Кроме того, погорельцы могут обратиться в региональный минлесхоз, чтобы получить 50 кубометров древесины на строительство нового жилья.

Пожар на 2-й Офицерской улице произошел вечером в четверг, 5 октября. Пострадали три дома, пламя распространилось быстро, так как в том районе плотная застройка и маленькие противопожарные разрывы. В ЧП никто не погиб.

«В настоящее время проводится экспертиза для установления причины возгорания», - добавили в мэрии.