Погорельцы из Цыганского Поселка получат выплату и продукты

Пензенцы, лишившиеся крыши над головой из-за пожара на 2-й Офицерской улице, получат материальную помощь.
Им выплатят по 10 000 рублей, снабдят продуктовыми наборами и, при необходимости, обувью и одеждой.
«Всех пострадавших готовы расселить в маневренный фонд», - сообщили в пресс-службе администрации города.
Кроме того, погорельцы могут обратиться в региональный минлесхоз, чтобы получить 50 кубометров древесины на строительство нового жилья.
Пожар на 2-й Офицерской улице произошел вечером в четверг, 5 октября. Пострадали три дома, пламя распространилось быстро, так как в том районе плотная застройка и маленькие противопожарные разрывы. В ЧП никто не погиб.
«В настоящее время проводится экспертиза для установления причины возгорания», - добавили в мэрии.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀