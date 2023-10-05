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Общество

Владимир Мутовкин поблагодарил учителей за нелегкий труд

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В четверг, 5 октября, председатель Пензенской городской думы Владимир Мутовкин поздравил работников образования и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником.

«Вы воспитываете наших детей, взяв за руку, ведете их в страну знаний, открывая им новые горизонты. Вы учите своих учеников не только основам грамматики и арифметики, но и любви к Отечеству, прививая им чувство гордости за свою малую родину и страну.

Вы учите детей мыслить и высказывать свое мнение, учите их труду и самостоятельности, воспитываете интерес к окружающему миру и формируете общую культуру. Своей самоотверженностью и неустанным трудом вы закладываете основы нашего общего будущего.

С уверенностью могу сказать, что в пензенских школах трудятся настоящие профессионалы своего дела, что неоднократно было доказано победами педагогов на различных конкурсах всероссийского масштаба.

Выражаю всем учителям нашего города искреннюю признательность за самоотверженное служение высоким идеалам просвещения, воспитание и обучение юных пензенцев! Низкий поклон за ваш нелегкий, но столь нужный каждому из нас труд!

Уверен, что опыт, терпение, мудрость, позволят вам и впредь с успехом решать задачи, стоящие перед российским образованием.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, мира, добра, благополучия, оптимизма и удачи во всех делах! Пусть работа приносит радость и удовлетворение! И пусть этот праздничный день будет наполнен добрыми пожеланиями и яркими эмоциями!» - говорится в тексте поздравления.

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