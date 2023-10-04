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Общество

Сведения о школьниках будут собирать и передавать для воинского учета

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Всю информацию об учащихся школ, колледжей, техникумов, вузов будут передавать в государственный информационный ресурс для ведения воинского учета. Сбором данных займется Рособрнадзор.

Соответствующее постановление Правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, речь идет о сборе «необходимых для ведения воинского учета сведений о гражданах, обучающихся в образовательных организациях высшего образования и научных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию программам среднего профессионального образования, бакалавриата, специалитета, магистратуры, программам ординатуры, ассистентуры-стажировки, программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре, а также о гражданах, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным программам и программам среднего профессионального образования».

Известно, что к апрелю 2024 года поручено создать государственный информационный ресурс по актуализации документов воинского учета. В реестр внесут данные о состоящих на воинском учете и о тех, кто подлежит ему, но пока не принят.

На ресурсе соберут информацию о регистрации граждан, их недвижимости, наличии водительских прав, судимости, инвалидности, данные о состоянии здоровья, семейном положении, месте работы или учебы. Туда также добавят номера телефонов, адреса электронной почты, указанные на портале госуслуг.

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