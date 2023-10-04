Дорогу из Пензы в Засечное расширят до четырех полос

04.10.2023 | 12:24

На улице Ново-Терновской в Пензе продолжается переустройство теплотрассы, ради которого пришлось полностью закрыть движение транспорта.

В пресс-службе регионального минстроя сетевому изданию «ПензаИнформ» рассказали, что после завершения коммунальных работ дорога, соединяющая улицы Терновского и Соборную (Засечное), расширится.

Длина участка - 1 километр, на нем будет 4 полосы движения (по 2 в каждом направлении). Предусмотрено обустройство подземных коммуникаций и ливневой канализации.

Кроме того, появятся регулируемый переход и новый остановочный павильон в районе ЖК «Семейный». Пешеходные зоны приведут в порядок.

Что касается самой дороги, то вместо старого основания сделают новое из песка и щебня, сверху уложат асфальтобетонное покрытие.

Работы будут вестись до 6 октября.