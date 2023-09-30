Срок перекрытия улицы Ново-Терновской продлили

30.09.2023 | 12:28

В Пензенском районе перенесли дату открытия улицы Ново-Терновской в Гидрострое. Ранее сообщалось, что проезд по ней будет возможен после 23:00 субботы, 30 сентября.

Запретить движение транспорта по Ново-Терновской на участке от улицы Терновского до Соборной в Засечном пришлось из-за переустройства теплотрассы в рамках реконструкции дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино в месте ее примыкания к улице Терновского.

Как сообщили в пресс-службе регионального минстроя, работы продолжатся до 6 октября.

Для водителей определили маршрут объезда участка, где ведут ремонт, - по улицам Сухумской в Пензе, Светлой и Алой в Засечном.

Переустройство теплотрассы началось в ночь на 28 сентября. Подрядчику пришлось снять асфальт, чтобы добраться до коммуникаций.