Срок перекрытия улицы Ново-Терновской продлили

В Пензенском районе перенесли дату открытия улицы Ново-Терновской в Гидрострое. Ранее сообщалось, что проезд по ней будет возможен после 23:00 субботы, 30 сентября.
Запретить движение транспорта по Ново-Терновской на участке от улицы Терновского до Соборной в Засечном пришлось из-за переустройства теплотрассы в рамках реконструкции дороги Пенза - Шемышейка - Лопатино в месте ее примыкания к улице Терновского.
Как сообщили в пресс-службе регионального минстроя, работы продолжатся до 6 октября.
Для водителей определили маршрут объезда участка, где ведут ремонт, - по улицам Сухумской в Пензе, Светлой и Алой в Засечном.
Переустройство теплотрассы началось в ночь на 28 сентября. Подрядчику пришлось снять асфальт, чтобы добраться до коммуникаций.
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