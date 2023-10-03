На площади Ленина собрали силы и средства гражданской обороны

03.10.2023 | 09:53

Во вторник, 3 октября, на площади Ленина в Пензе состоялся строевой смотр сил и средств гражданской обороны.

Мероприятие прошло в рамках Всероссийской штабной тренировки по гражданской обороне.

В смотре приняли участие сотрудники полиции, аварийно-спасательной службы, регионального управления Роспотребнадзора, скорой помощи, пожарно-спасательного центра, Росприроднадзора, МЧС, центра лабораторного анализа и технических изменений по ПФО и других служб.

Школьникам, которые стали гостями мероприятия, специалисты показали и рассказали про снаряжение, оборудование, защитную одежду. Желающие могли облачиться в нее.

Кроме того, во время смотра запускали дроны, а медики демонстрировали содержимое сумки-аптечки.

Штабная тренировка по гражданской обороне будет длиться целый месяц, запланировано множество мероприятий. К учениям намерены привлечь и обычных граждан. С ними хотят проводить практические занятия и учебные эвакуации.

4 октября в школах проведут открытый урок по ОБЖ в формате бесед, викторин, учебных тренировок. Кроме того, в планах выставки современной и раритетной техники, оборудования, инструментов, средств спасения и имущества гражданской обороны.

Также 4-го числа в Пензе проведут комплексную проверку систем оповещения населения подачей сигнала «Внимание всем!». Сирены и акустические громкоговорители будут работать с 10:40 до 10:43. Аналогичная проверка пройдет по всей области.