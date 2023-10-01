01.10.2023 | 12:50

Во вторник, 3 октября, в Пензенской области пройдет штабная тренировка по гражданской обороне.

По этому случаю перед зданием правительства региона на площади Ленина в Пензе организуют строевой смотр сил и средств гражданской обороны.

Подготовленность области в этой сфере будут проверять и совершенствовать целый месяц. Запланировано множество мероприятий, в том числе с участием обычных пензенцев, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Так, 4 октября в школах проведут открытый урок по ОБЖ в формате бесед, викторин, учебных тренировок.

Также запланированы выставки современной и раритетной техники, оборудования, инструментов, средств спасения и имущества гражданской обороны.

«Население будет привлекаться к проведению учений, тренировок и практических занятий с использованием основных способов защиты, применению средств индивидуальной и коллективной защиты, будут организованы учебные эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы», - рассказали в МЧС.

Жителей области пригласили принять активное участие в этих мероприятиях.