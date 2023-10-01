Спортивную площадку у школы № 11 пообещали сделать доступной для всех

Спортивную площадку у школы № 11 на улице 8 Марта в Пензе откроют для всех желающих. График посещения в настоящее время прорабатывается.
Об этом сетевому изданию «ПензаИнформ» сообщили в управлении образования.
В ведомстве отреагировали на пост пензенца в соцсети «ВКонтакте». Горожанин пожаловался, что рядом со школой раньше был стадион, где все желающие ребята играли в футбол. Потом спортивный объект отремонтировали, и сейчас он доступен только для тех детей, которые учатся в школе № 11. На обновленной площадке проводят уроки физкультуры.
Выводы пензенца подтвердил представитель городской администрации.
«Многофункциональная спортивная площадка на территории школы № 11 доступна для посещения в соответствии с графиком, утвержденным администрацией школы», - проинформировал он.
Согласно заявлению городского управления образования, скоро все изменится.
«В ближайшее время график работы спортивной площадки будет доведен до сведения жителей микрорайона», - пообещали в управлении.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀