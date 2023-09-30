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Общество

Спортивную площадку у школы № 11 отремонтировали и закрыли

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Дети, проживающие рядом со школой № 11 на улице 8 Марта в Пензе, больше не могут играть в футбол на спортивной площадке рядом с образовательным учреждением. После ремонта доступ получили не все.

Об этом рассказал горожанин, написавший пост в соцсети «ВКонтакте».

«Вот построили новую спортивную площадку на территории 11-й школы, раньше на этом месте было футбольное поле. Вроде в новостях говорили: теперь все смогут пользоваться и т. д. А по факту эту площадку закрывают на ключ, и ребятам, кто раньше играл на обычном поле в футбол, теперь негде играть. Это как? Теперь только школа во время физ-ры ее открывает для своих ребят», - посетовал пензенец.

В комментариях пользователи отметили, что территория школы закрыта по соображениям безопасности. Другие горожане возразили: чиновники пообещали сделать спортивную площадку доступной для всех желающих, но не сдержали слово.

«Мой балкон выходит на этот стадион. Все время ребята там играли в футбол. Сам видел. Сейчас там все закрыто», - написал комментатор.

На пост отреагировал представитель администрации Пензы.

«Многофункциональная спортивная площадка на территории школы № 11 доступна для посещения в соответствии с графиком, утвержденным администрацией школы», - проинформировал он.

К сообщению прикреплено фото документа. Из графика следует, что площадка открыта четыре дня в неделю. В понедельник и вторник с 15:00 до 18:00 там проводят занятия учитель и инструктор по физической культуре, в среду с 13:00 до 16:00 - преподаватель-организатор ОБЖ, в пятницу с 13:00 до 18:00 на площадке предусмотрены уроки физкультуры.

В администрации подтвердили: доступ к площадке действительно имеют не все «в связи с мерами по антитеррористической безопасности».

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