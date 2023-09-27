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Общество

В Пензе проведут месячник гражданской обороны

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В Пензе планируют провести месячник гражданской обороны. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации в среду, 27 сентября.

Мероприятие стартует в воскресенье, 1 октября, и продлится до 1 ноября.

«В его рамках в организациях и учреждениях города организуют тематические учения, тренировки и практические занятия, инструктажи и беседы, смотры готовности сил и средств гражданской обороны, смотры-конкурсы учебно-консультационных пунктов, учебно-материальной базы, внештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по ГО», - рассказали в мэрии.

3 октября на территории региона проведут штабную тренировку с выполнением мероприятий по гражданской обороне. В Пензе запустят электросирены, а по теле- и радиоканалам прозвучит проверочный сигнал.

Также в рамках месячника выберут учителя года по ОБЖ и лучшего преподавателя дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».

В Пензе ранее несколько раз тестировали новое оборудование системы оповещения. Очередной запуск электросирен провели 27 сентября.

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