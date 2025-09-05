Из горевшего дома на ул. Станиславского спасли женщину

05.09.2025 | 10:16

Вечером в четверг, 4 сентября, на улице Станиславского в Пензе (пролегает неподалеку от Тропы здоровья) случился пожар в 3-квартирном доме.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 19:46. На тушение выезжали 15 пожарных на 3 спецмашинах.

«Выгорела кухня на площади 15 квадратных метров в квартире дома общей площадью 200 квадратных метров. Спасена женщина», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причиной случившегося стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрического оборудования.

3 сентября в селе Канаевка Городищенского района сгорели 5 жилых домов. Когда первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место, 2 строения полыхали по всей площади. Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь перекинулся еще на 3 дома.