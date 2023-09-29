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Общество

Судьба туалетов в Пензе повлияла на решение об их появлении в Заречном

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В центральном парке Заречного не планируют строить общественный туалет. На решение повлиял в том числе негативный опыт Пензы.

Вопрос, будут ли кабинки в зеленой зоне закрытого города, где продолжается реконструкция, был задан во время прямого эфира главы ЗАТО Олега Климанова в соцсети «ВКонтакте» в пятницу, 29 сентября.

«Туалет в парке мы пока не планируем делать по нескольким причинам. Во-первых, в обычные дни, несмотря на возросшее количество посетителей парка, с потоком справляется тот, который есть в административном здании. При проведении массовых мероприятий мы выставляем мобильные кабинки», - объяснил Климанов.

В этом году город приобрел 4 новых биотуалета.

«Во-вторых, при отношении некоторых наших жителей к городскому имуществу при туалете придется организовывать пост охраны», - заявил Олег Климанов.

Он напомнил о судьбе объектов на набережной Суры в Пензе, которые уже дважды за месяц подверглись атаке со стороны хулиганов. С кабинок срывали двери, забивали унитазы бумагой, на стенах оставляли надписи.

«Поэтому я считаю, что в нашем парке можно обойтись тем, что я уже назвал», - подвел итог Климанов.

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