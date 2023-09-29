Пензенцы снова изуродовали туалеты на набережной

29.09.2023 | 10:46

Совсем немного времени прошло с последнего хулиганства в туалетах на набережной, как пензенцы снова их изуродовали. Об этом сообщила мэрия в пятницу, 29 сентября.

Неизвестные сорвали с петель дверь в женской кабинке и разрисовали стены в мужской.

«Друзья, мы искренне огорчены таким отношением к муниципальной собственности. Много труда вложено в ремонт набережной, в содержание в надлежащем состоянии объектов благоустройства. Хочется, чтобы горожане могли воспользоваться удобствами, когда это необходимо, и посещение туалетов не вызывало ни у кого негативных эмоций», - отметили в мэрии.

Комфортабельные туалеты на набережной открылись 3 сентября. Горожане ожидали их несколько месяцев. Но почти сразу же пензенцы разрисовали стену и сорвали с петель дверь в одной из кабинок.

Затем несознательные граждане забили бумагой унитаз.