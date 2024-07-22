В сквере Лермонтова хотят установить туристский и туалетный модули

22.07.2024 | 16:16

В сквере имени Лермонтова в Пензе планируют установить туалетный модуль и помещение туристского информационного центра. Соответствующая информация 19 июля появилась на портале госзакупок.

Администрация парка Белинского намеревалась заказать изготовление, поставку и монтаж нестационарной конструкции туалета за 6,6 млн рублей. Работы должны были закончиться к 15 сентября.

Предполагалось, что бежевый модуль будет состоять из двух отдельных кабин с независимыми входами и одного технического помещения. Посередине комплекса с лицевой стороны необходимо было разместить терминал оплаты с безналичным расчетом.

Само здание, согласно техзаданию, должно было быть прямоугольной формы - 3 х 6,1 метра, габариты кабин - не менее 1,8 х 1,65 метра.

Одноэтажное модульное помещение туристского центра размером 3 х 8,14 метра за 7,7 млн рублей хотели установить также к 15 сентября. Внутри намеревались разместить кофейный столик, два кресла, шкаф для одежды, офисный стол, компьютер, принтер, телевизор, холодильник, микроволновку, кулер и кондиционер.

Оба модуля парк планировал оплатить за счет средств субсидии на реализацию проектов по развитию общественной территории муниципального образования.

Извещения о закупках появились утром 19-го числа, вечером того же дня процесс перевели с этапа «Подача заявок» на этап «Работа комиссии», а утром 22-го закупку отменили.

«Завершить вышеуказанные закупки в электронном магазине только для субъектов малого и среднего предпринимательства без заключения договора», - говорится в приказе, подписанном директором парка Еленой Савельевой.