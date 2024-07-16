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Криминал

17-летний зареченец изуродовал автоматы с водой и украл деньги

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В Заречном злоумышленник разломал автоматы по розливу питьевой воды. Заявление подал в полицию представитель коммерческого предприятия.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили подозреваемого. Им оказался 17-летний подросток. Примечательно, что парень уже привлекался к уголовной ответственности, несмотря на то что пока не достиг совершеннолетия.

В ночь на 6 июля злоумышленник ногой выбил переднюю панель аппарата на улице Любовина и забрал 1 700 рублей. Затем он положил глаз на автомат на улице Ленина, но спугнули прохожие.

На следующую ночь зареченец сломал терминал на улице Литке и украл 2 250 рублей. А вот в Молодежном проезде ему снова помешали попавшиеся на пути люди.

«По всем фактам возбуждены уголовные дела. Молодому человеку грозит до 5 лет лишения свободы», - цитирует портал Zarpressa.ru специалиста по связям с общественностью ОВД по ЗАТО Заречный Сергея Яшкина.

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