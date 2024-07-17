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Криминал

Сломанная челюсть обидчика жены может стоить зареченцу свободы

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В Заречном 31-летний местный житель нашел и наказал обидчика супруги. Теперь горожанину грозит тюремное заключение.

О происшествии сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью ОВД по закрытому городу Сергея Яшкина.

Согласно материалам дела, поздним июньским вечером 30-летняя зареченка возвращалась в одиночестве домой. На улице Братской к ней подошел нетрезвый 41-летний мужчина, попытался завязать знакомство и стал приставать.

Женщина смогла скрыться от хулигана, а дома пожаловалась на мужчину супругу. Тот смог найти обидчика и наказал, ударив в лицо, сломав челюсть.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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