Сломанная челюсть обидчика жены может стоить зареченцу свободы

17.07.2024 | 21:37

В Заречном 31-летний местный житель нашел и наказал обидчика супруги. Теперь горожанину грозит тюремное заключение.

О происшествии сообщает портал «Заречье сегодня» со ссылкой на специалиста по связям с общественностью ОВД по закрытому городу Сергея Яшкина.

Согласно материалам дела, поздним июньским вечером 30-летняя зареченка возвращалась в одиночестве домой. На улице Братской к ней подошел нетрезвый 41-летний мужчина, попытался завязать знакомство и стал приставать.

Женщина смогла скрыться от хулигана, а дома пожаловалась на мужчину супругу. Тот смог найти обидчика и наказал, ударив в лицо, сломав челюсть.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.