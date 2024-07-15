Зареченец отсудил у войсковой части крупную сумму за инцидент на КПП

15.07.2024 | 13:32

В Заречном с войсковой части взыскали крупную сумму за инцидент на контрольно-пропускном пункте. 8 ноября прошлого года водитель Hyundai выезжал через КПП № 6 и ворота ударили по машине.

Мужчина вызвал сотрудников полиции, которые зафиксировали повреждения, а затем обратился в суд, предъявив ответчику иск на 44 900 рублей. В такую сумму был оценен нанесенный материальный ущерб.

Представитель войсковой части не стал отрицать, что автомобиль получил повреждения из-за преждевременного нажатия часовым на кнопку, приводящую в движение ворота, однако посчитал размер ущерба завышенным.

«По его мнению, в действиях истца усматривалась грубая неосторожность: истец видел, что ворота стали закрываться, но продолжил движение. Однако доказательств совершения истцом каких-либо умышленных либо неосторожных действий, способствующих увеличению размера ущерба, ответчик не предоставил», - сообщили в пресс-службе Зареченского городского суда.

После исследования всех материалов дела, включая запись с видеорегистратора, установленного в Hyundai, требования истца было решено удовлетворить в полном объеме.