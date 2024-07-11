В Заречном похитителя ароматизатора отправили в колонию особого режима

11.07.2024 | 21:34

Зареченский суд отправил местного жителя в исправительную колонию особого режима за две кражи и грабеж.

Утром 1 апреля мужчина влез в салон автомобиля, который был припаркован около жилого дома в закрытом городе, и похитил оттуда туристический нож, туалетную воду и ароматизатор.

В ночь на 3 апреля он увидел в подъезде не пристегнутый противоугонным тросом велосипед Stern и украл его.

12 апреля зареченец встретил на улице наглядно знакомого мужчину и последовал за ним, разговаривая на отвлеченные темы. В безлюдном месте он ударил собеседника по лицу и выхватил у него сумку.

Позже горожанин не отрицал свою причастность к преступлениям.

«Суд, учитывая личность подсудимого, характер общественной опасности и тяжесть содеянного, а также особо опасный рецидив совершения преступлений, признал его виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 5 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима», - сообщили в пресс-службе суда.