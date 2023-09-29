Этим летом жители Пензенской области стали больше путешествовать

29.09.2023 | 13:28

Этим летом количество пензенцев, совершивших путешествия, увеличилось на 3,2%. Кроме того, эксперты «МегаФона» подсчитали, что областной центр принял на 4,8% меньше туристов, чем за июнь-август 2022-го.

Для этого использовали обезличенные данные абонентов.

Наибольший прирост путешественников минувшим летом наблюдался в Мурманской и Амурской областях. В сравнении с сезоном 2022 года приток туристов в эти регионы составил 39% и 17% соответственно.

По общему количеству принятых туристов по-прежнему лидирует Краснодарский край. На втором месте - Москва, а на третьем – Санкт-Петербург. В топ-5 популярных у туристов регионов вошли Дагестан и Татарстан. Пенза расположилась на 42-й строчке, это середина рейтинга.

Лидером роста минувшего сезона стала Мурманская область: летом там побывали на 39% больше россиян, чем за аналогичный период прошлого года. В первую очередь туристов привлекали озера для рыбалки Воче-Ламбина, Имандра, Чунозеро и другие, а также река Кола, где организуются сплавы для любителей экстрима.

Следом в рейтинге роста туристических потоков идет Амурская область (+17%). Одной из главных точек притяжения в регионе стал космодром «Восточный». Летом 2023-го там провели несколько пусков, что повысило популярность экскурсий на высокотехнологичный объект.

Аналогичный рост демонстрирует и Дагестан (+17%): путешественники посещали гору Тарки-Тау, Сулакский каньон и бархан Сарыкум.

По 16% прибавили Забайкальский край и Калининградская область. В Забайкалье летом туристов интересовали система Ивано-Арахлейских озер, национальный парк «Алханай» и ленд-арт-парк «Тужи». А в Калининградской области - остров Иммануила Канта в центре столицы региона, поселок-курорт Отрадное и город-курорт Зеленоградск.

По данным компании «МегаФон», наиболее активно поездки по стране совершают абоненты в возрасте 31-45 лет: на них приходится больше половины (51%) всех путешествий. Еще около 38% любителей внутреннего туризма - из категории 45+.

Российские туристы тратят на 10% больше интернет-трафика, чем в домашнем регионе. При этом поиску ближайшей точки Wi-Fi абоненты все чаще предпочитают докупку пакета с гигабайтами.

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