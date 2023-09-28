В Пензе второй раз за 3 дня будут тестировать систему оповещения

28.09.2023 | 15:30

В пятницу, 29 сентября, в Пензе вновь протестируют систему оповещения - в промежутке с 11:00 до 13:00.

Запуск электросирен продолжительностью до 20 секунд опять проведут не во всех районах.

«Тестирование необходимо для проверки работоспособности вновь установленного оборудования», - сообщили в городской администрации.

Аналогичную проверку проводили 27 сентября - в том же промежутке времени. Что слышали сирены, сообщали жители Западной Поляны, Шуиста. Также систему оповещения тестировали 7 сентября.

С 1 октября в Пензенской области стартует месячник гражданской обороны. 3-го числа на территории региона проведут штабную тренировку. В Пензе запустят электросирены, а по теле- и радиоканалам прозвучит проверочный сигнал.