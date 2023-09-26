В Пензе снова проверят работоспособность электросирен

В Пензе продолжают тестировать новое оборудование системы оповещения. Очередной запуск электросирен планируется провести в среду, 27 сентября.
Сирены будут звучать не дольше 20 секунд в промежутке с 11:00 до 13:00.
«Мероприятие проводится в рамках выполнения пуско-наладочных работ при модернизации региональной автоматизированной системы централизованного оповещения», - пояснили в городской администрации.
Во время проверки задействуют не все электросирены, так что услышать звук можно будет не везде.
В последний раз систему оповещения в Пензе тестировали 7 сентября и тоже не в каждом микрорайоне города. В тот день сирены звучали не только в областном центре.
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