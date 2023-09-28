«ТНС энерго»: как дачнику не стать должником за электроэнергию

28.09.2023 | 16:35

Время летних отпусков подходит к концу - пора покидать дачные дома. «ТНС энерго Пенза» напоминает владельцам загородной недвижимости о необходимости ежемесячной передачи показаний, даже если они неизменны или равны нулю.

При отсутствии данных расчет начислений за электроэнергию в первые три месяца производят исходя из среднемесячного потребления, затем - по нормативу. Это может привести к накоплению долга в осенне-зимний период и, как следствие, ограничению энергоснабжения.

Чтобы избежать неприятных последствий, гарантирующий поставщик рекомендует регулярно с 23-го по 25-е число передавать показания прибора учета. Быстро и удобно сделать это можно:

- на сайте компании penza.tns-e.ru;

- в «Личном кабинете»;

- в мобильном приложении «ТНС энерго»;

Гарантирующий поставщик также советует подключить электронную квитанцию, чтобы всегда контролировать начисления. На один e-mail можно получать счета за квартиру, дачу, гараж и жилье престарелых родственников.

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