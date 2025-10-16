Сетевое издание|18+|Четверг|16 окт 2025|22:15
Общество

Более 115 000 клиентов «ТНС энерго Пенза» используют личный кабинет

Дистанционные сервисы «ТНС энерго Пенза» - надежные помощники в решении вопросов, касающихся электроснабжения. Более 115 000 пензенцев уже подключили личный кабинет и пользуются всеми его преимуществами.

Сервис содержит архив электронных квитанций, показания, платежи и начисления, позволяет оплатить электроэнергию без комиссии, дает возможность направить обращение в компанию не выходя из дома и управлять лицевыми счетами по всем объектам недвижимости.

«ТНС энерго Пенза» обращает внимание клиентов, что в настоящее время в соответствии с законодательством для обеспечения защиты данных при регистрации личного кабинета следует использовать электронную почту в российских доменных зонах: .ru, .su или .рф. Это гарантирует стабильное получение сообщений и повышает уровень безопасности.

Подключить личный кабинет можно на сайте компании, в мобильном приложении «ТНС энерго» или направив заявку с указанием лицевого счета на почту e-kvit@penza.tns-e.ru, а также с помощью специалистов в центрах обслуживания клиентов.

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».

