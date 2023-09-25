«ТНС энерго Пенза» вручит подарки за электронную квитанцию

25.09.2023 | 10:37

В офисах «ТНС энерго Пенза» проходит акция «Электронная квитанция - это ЭКОлогично» для потребителей - физических лиц.

Чтобы принять участие, необходимо подключить электронную квитанцию в любом центре обслуживания клиентов гарантирующего поставщика. Первые 100 человек получат в подарок брендированную сумку-шопер из натуральных тканей.

Электронная квитанция - это легкий и эффективный способ доставки платежного документа на e-mail. На сегодняшний день уже более 68 тысяч жителей региона подключили онлайн-счет и внесли свой вклад в защиту природных ресурсов планеты.

Подключить электронную квитанцию можно и дистанционно:

- на официальном сайте «ТНС энерго Пенза»;

- в личном кабинете;

- в мобильном приложении «ТНС энерго».

Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».