«ТНС энерго Пенза» вручит подарки за электронную квитанцию

В офисах «ТНС энерго Пенза» проходит акция «Электронная квитанция - это ЭКОлогично» для потребителей - физических лиц.
Чтобы принять участие, необходимо подключить электронную квитанцию в любом центре обслуживания клиентов гарантирующего поставщика. Первые 100 человек получат в подарок брендированную сумку-шопер из натуральных тканей.
Электронная квитанция - это легкий и эффективный способ доставки платежного документа на e-mail. На сегодняшний день уже более 68 тысяч жителей региона подключили онлайн-счет и внесли свой вклад в защиту природных ресурсов планеты.
Подключить электронную квитанцию можно и дистанционно:
- на официальном сайте «ТНС энерго Пенза»;
- в личном кабинете;
- в мобильном приложении «ТНС энерго».
Реклама. Заказчик - ООО «ТНС энерго Пенза».
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