В Пензе в течение 2 суток будет затруднено движение по ул. Урицкого

22.09.2023 | 12:19

В Пензе на несколько дней ограничат движение транспорта в районе дома № 56а на улице Урицкого (практически напротив обновленного участка набережной).

Причина - проведение работ по врезке в существующие сети вновь проложенного водопровода для строящегося объекта, пояснили в городской администрации.

Ограничение будет действовать с 6:00 субботы, 23 сентября, до 6:00 понедельника, 25-го.

В ближайшие дни в Пензе будут перекрыты участки еще нескольких дорог. Так, с 23:00 пятницы, 22 сентября, до 00:00 25-го из-за капремонта тепломагистрали запретят движение на пересечении улиц Бакунина и Московской.

В субботу, 23-го числа, обещают перекрыть перекресток улиц Куйбышева, Лермонтова и Советской. Там будет идти асфальтировка проезжей части после капремонта тепловых сетей.