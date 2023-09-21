В мэрии ответили, решит ли развязка в Арбекове проблему с пробками на М-5

21.09.2023 | 10:56

Пробки на трассе М-5 в Пензе в часы пик можно наблюдать практически ежедневно. В некоторых случаях затор растягивается на километры. Особенно тяжело водителям приходится, когда дорогу перекрывает ДТП.

В посте, опубликованном в соцсети «ВКонтакте», пензенец задался вопросом, решит ли проблему ввод в эксплуатацию развязки на 624-м километре трассы в микрорайоне Арбеково.

«Работаю на Севере, живу в «Заставе». Как я устал от вечных пробок на М-5! Разгрузится ли немного пробка, когда развязку сделают, я не знаю», - написал горожанин.

Он добавил, что ему часто приходится ездить через город из-за заторов, однако много времени путь объезда не экономит.

В мэрии Пензы, представитель которой отреагировал на сообщение мужчины, также не уверены, что проблема постоянных пробок на трассе решится.

«Строительство транспортной развязки на 624-м километре трассы М-5 должно положительно повлиять на транспортную ситуацию. Особенно это касается микрорайонов Заря и «Лугометрия». Что касается трассы, то сказать, что развязка решит проблемы с пробками, не совсем верно. В настоящее время пробки могут возникать и от проводимых работ по строительству», - ответили пензенцу.

С 21 сентября на трассе в районе будущей развязки, вероятно, будет затруднено движение. Водителей предупредили, что из-за установки пролетного блока строения автомобильные потоки переключат на временные проезды с сужением в одну полосу в каждом направлении.

Такая организация движения будет действовать до 18 ноября.