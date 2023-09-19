На трассе М-5 в Пензе на два месяца изменят схему движения

19.09.2023 | 12:09

В Пензе на 624-м километре трассы М-5 изменят схему движения. Это требуется, чтобы установить блок пролетного строения будущей транспортной развязки.

«С 21 сентября предусмотрено переключение автомобильных потоков по временным проездам с сужением в одну полосу в каждом направлении», - сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор».

Схема будет действовать до 18 ноября.

Пензенских водителей попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

Транспортная развязка, которую сейчас организуют на 624-м километре трассы, соединит микрорайоны Заря и Дальнее Арбеково. Предполагается, что объект сдадут уже в первом квартале 2024 года.