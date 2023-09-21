Погода на 22 сентября: бабье лето в Пензе в самом разгаре

В пятницу, 22 сентября, в Пензе снова будет тепло: по данным местного гидрометцентра, днем воздух прогреется до 25 градусов.
Ночью столбик термометра опустится до 8-10 градусов.
Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Будет дуть слабый ветер с юга.
Такая погода стоит в Пензе не первый день, и в ближайшие выходные, по прогнозам синоптиков, она не изменится.
Несмотря на то что на улице тепло и сухо, с 25 сентября на территории Пензенской области отменяется особый противопожарный режим, действовавший с апреля.
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