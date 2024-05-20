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Общество

С 21 мая изменится схема движения на перекрестке Антонова и Измайлова

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Со вторника, 21 мая, в Пензе из-за строительства развязки временно изменится схема организации дорожного движения в районе перекрестка улиц Антонова и Измайлова.

«Срок реализации проекта по договору - октябрь текущего года. В связи с тем, что на объекте увеличены темпы работ, планируется, что уже в июне 2024 года будет открыто движение. Для этого необходимо построенную кольцевую развязку интегрировать в действующую дорожную сеть. Поэтому с 5:00 21 мая на перекрестке улиц Антонова и Измайлова будет ограничено движение», – пояснил начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев.

С 21 мая изменится схема движения на перекрестке Антонова и Измайлова

В мэрии обозначили пути объезда перекрестка.

Со стороны центра в сторону Ахун:

- по Стрельбищенской, Казанской и Крымской;

- не выезжая на мост им. Капашина, с Бакунинского моста, с улицы Ерик - по Нейтральной на Антонова, затем по временной бетонной дороге мимо новой школы.

Из Ахун в центр:

- по улицам Крымской, Казанской, Стрельбищенской с выездом на мост им. Капашина;

- осуществив правый поворот на временную дорогу мимо школы, выйти на улицу Антонова. Так как интенсивность движения станет выше, с перекрестка на Антонова можно будет повернуть только направо (далее - разворачивать либо ехать через Нейтральную).

С 21 мая изменится схема движения на перекрестке Антонова и Измайлова

«С улицы Антонова в сторону центра перекресток также будет открыт, но движение будет ограничено одной полосой. Вторая полоса будет задействована для движения с улицы Измайлова на улицу Антонова. То есть одна полоса в центр, другая - в обратное направление, на Антонова. В Ахуны можно будет попасть, объехав перекресток через перемычку между Антонова - Измайлова, мимо вновь построенной школы по временной дороге.

С улицы Измайлова на Ново-Казанскую движение будет открыто, ограничено одной полосой. Для выезда с Ново-Казанской необходимо проехать в сторону улицы Антонова, дальше развернуться и вернуться через центр или по временной дороге в районе вновь построенной школы ехать в сторону Ахун», - рассказали в администрации Пензы.

При подъезде к перекрестку улиц Антонова и Измайлова установят временные знаки и информационные щиты.

Планируется, что работы на перекрестке будут идти в течение 2 недель.

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Источник — фото 2, 3 - администрации Пензы
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